Всего в ликвидации последствий смертельной аварии принимали участие 12 человек и 6 единиц техники.

Ночью 12 декабря около 02.30 на 149 километре трассы «М7 Волга» в Собинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, водитель «ГАЗ» 1973 года рождения, при движении из Москвы в сторону Владимира, превысил скорость, не учел погодные условия, потерял контроль и совершил наезд на стоящий впереди полуприцеп «Тонар» в составе автомобиля «Мерседес», за рулём которого находился мужчина 1982 года рождения.На место незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего. В результате ДТП 26-летний пассажир «ГАЗа» скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.Всего в ликвидации последствий смертельной аварии принимали участие 12 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 5 человек и две спецмашины.Обстоятельства трагедии устанавливаются.