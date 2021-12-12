Накануне обладминистрация совместно с компанией «Гринвест» подписали соглашение о сотрудничестве в...

Накануне обладминистрация совместно с компанией «Гринвест» подписали соглашение о сотрудничестве в части реализации климатического проекта по обводнению осушенных торфяных болот во Владимирской области, их экологической реабилитации, повышению качества жизни местного населения. Документ не налагает на стороны каких-либо финансовых обязательств.«Гринвест» занимается комплексной реализацией проектов по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа, образующегося в результате деятельности человека. Среди основных направлений деятельности компании – компенсационная высадка лесов и обводнение торфяников.ФОТО: https://www.pexels.com/ru