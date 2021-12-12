Сегодня ночью в Собинском районе произошло серьёзное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России...

Сегодня ночью в Собинском районе произошло серьёзное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на 149 км ФАД М-7 произошло столкновение 2-х транспортных средств. Спасателям пришлось производить деблокировку пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.Информация уточняется.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области