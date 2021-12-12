Во Владимирской области по данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» за 11 месяцев текущего года пропали 749 человек. Об этом волонтёры рассказали в соцсетях. Всего с 1 января по 30 ..

Во Владимирской области по данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» за 11 месяцев текущего года пропали 749 человек. Об этом волонтёры рассказали в соцсетях.Всего с 1 января по 30 ноября добровольцам поступило 648 обращений. Найдено – 711 «потеряшек». Среди пропавших без вести было 125 детей. Все они были спасены.«Живыми обнаружено 658 человек, погибли – 53 жителя», - уточнили в «Лиза Алерт».По сей день в списке пропавших числится 14 владимирцев.В ноябре в ПСО поступило 30 заявок на поиск 24 взрослых и 10 несовершеннолетних. Живыми найдены 24 человека, один – погиб. В розыске – ещё шестеро.