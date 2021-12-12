На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Около 5 часов утра 12 декабря в Гороховецком районе Владимирской области на 323 километре трассы М-7 произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате аварии погибли пять человек.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, карета скорой помощи и инспекторы ГИБДД.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «ВАЗа» врезался в стоящий на обочине грузовик «Хино». В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и четверо его пассажиров.На месте трагедии работают инспекторы ГИБДД. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Информация уточняется.