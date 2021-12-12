На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
66 - во Владимире;
39 - в Муромском районе;
36 - в Ковровском районе;
29 - в Гусь-Хрустальном районе;
23 - в Александровском районе;
15 - в Кольчугинском районе;
14 - в Суздальском районе;
12 - в Петушинском районе;
9 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;
8 - в Собинском районе;
7 - в Селивановском, Киржачском, и в Камешковском районах;
6 - в Меленковском районе и в Гороховце;
2 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 111 случаев заболевания