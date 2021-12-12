На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:66 - во Владимире;39 - в Муромском районе;36 - в Ковровском районе;29 - в Гусь-Хрустальном районе;23 - в Александровском районе;15 - в Кольчугинском районе;14 - в Суздальском районе;12 - в Петушинском районе;9 - в Юрьево-Польском и Вязниковском районах;8 - в Собинском районе;7 - в Селивановском, Киржачском, и в Камешковском районах;6 - в Меленковском районе и в Гороховце;2 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 111 случаев заболевания