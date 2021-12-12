Выходные в России. Наши коллеги, журналисты из Александрова, открывают для себя Россию каждую...

Выходные в России. Наши коллеги, журналисты из Александрова, открывают для себя Россию каждую неделю, покоряя горы, реки и даже океан. Как появился этот проект? И где уже побывали ребята? О "лёгких на подъём" путешественниках- в материале Марии Платанюк.Указатель на Александров на вершине горы Машук в Пятигорске. Наши коллеги, журналисты газеты "Новый Александров" продолжают путешествие по бескрайней и такой разной России. Свой путевой дневник заполняют не только в инстаграме. Авторы проекта "Выходные в России" каждую неделю рассказывают о стране своим читателям. Какие они, истинные путешественники? Главное- лёгкие на подъём. После насыщенной трудовой недели в редакции, садятся в поезд или в самолёт- и мчатся навстречу новым эмоциям и открытиям.Рустам Очилов, журналист газеты «новый город Александров»: «Мы ездим на выходные, буквально 2-3 дня. Рассказываем о городах, о достопримечательностях».Вот ребята в Петрозаводске, в Карелии. Александровцы добрались до палеовулкана Гирвас. Это Селигер, Осташков. Чёрное море. А это Владивосток. Красавец- город на берегу Тихого океана. Остров Русский, невероятный Дальний Восток. Тот, что навсегда оставляет в сердце след.Руслан Меньшиков, главный редактор газеты «новый город Александров»: «Остров Фугельма. Самый южный остров России. Мы были удивлены тому факту, что на этот остров очень мало приезжают туристов. И есть на то причины. Во-первых, остров заповедный. Во -вторых, транспортная доступность. Только на катере».За время проекта ребята побывали в самых разных концах страны. Между тем, как это часто бывает, иногда удивительное совсем рядом, рассказывает команда газеты "Новый город Александров".Руслан Меньшиков, главный редактор газеты «новый город Александров»: «Например, в Брянском регионе мы нашли церковь, в которой иконостас полностью сделан из хрусталя. Для нас было удивительно, что местные жители об этом не знали, и мы считаем, что туристам будет интересно для посещения это место и мы очень детально описывали этот объект».Яркий проект александровцев - альтернатива отдыху диванному. И берегу турецкому. С "тюленьим" распорядком дня. "Новый город Александров"- за познавательный и активный туризм. Зачем ехать за рубеж, если и своя страна - настоящая энциклопедия? Её и изучают эти ребята. Те, кто всегда в движении.Алексей Корсаков, журналист газеты «новый город Александров»: «Взять рюкзак, небольшое количество вещей и уехать, посмотреть достопримечательности. При условии того, что у нас очень хорошая доступность во Владимирской области, можно быстро добраться до Москвы. До аэропорта».По словам главного редактора и журналистов, "Выходные в России" стали одной из самых популярных рубрик. Путевые заметки заинтересовали земляков. Их "личный пробег" по родной стране в этому году впечатляет. Но путешественники готовы к новым рекордам. А потому в новом году желают себе главного- попутного ветра!-Мы проехали только 41 тысячу 720 километров. Это на 2 тысячи километров практически больше, чем экватор земли. В следующем году нужно попробовать проехать землю по экватору дважды.Мария Платанюк "Вести-Владимир".