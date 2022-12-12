Утром 12 декабря на 347 км трассы Р-132 «Золотое Кольцо» в Гусь-Хрустальном районе (у деревни Бабино) произошло жуткое ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил серьезные

Утром 12 декабря на 347 км трассы Р-132 «Золотое Кольцо» в Гусь-Хрустальном районе (у деревни Бабино) произошло жуткое ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительным данным, около 8 утра 52-летний водитель Toyota, двигаясь из Владимира в сторону Гусь-Хрустального, не