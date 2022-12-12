Администрация Владимирской области должна вернуть 600 миллионов за неосвоенный инвесторами...
Администрация Владимирской области должна вернуть 600 миллионов за неосвоенный инвесторами технопарк «Камешково»
С администрации Владимирской области арбитражный суд Москвы взыскал почти 600 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы 5 декабря рассмотрел иск государственной корпорации развития к администрации Владимирской области.
На условиях софинансирования эти средства были выделены 33 региону для развития индустриального технопарка в Камешковском районе. Договор с федеральным фондом был заключен еще в 2015 году.
Однако привлечение инвесторов не продвигалось, и в 2019 году на территории опережающего социально-экономического развития не было зарегистрировано ни одной компании, что и было зафиксировано Счетной палатой, которая отметила неэффективность политики властей в сфере привлечения инвестиций. И в настоящий момент большая часть территории технопарка остается неосвоенной.
По решению суда региональные власти должны вернуть в фонд 598 миллионов 440 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине — 193 тысячи.
Фото: 33.mchs.gov.ru/