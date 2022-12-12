Администрация Владимирской области должна вернуть 600 миллионов за неосвоенный инвесторами...

Администрация Владимирской области должна вернуть 600 миллионов за неосвоенный инвесторами технопарк «Камешково»С администрации Владимирской области арбитражный суд Москвы взыскал почти 600 миллионов рублей.Арбитражный суд Москвы 5 декабря рассмотрел иск государственной корпорации развития к администрации Владимирской области.На условиях софинансирования эти средства были выделены 33 региону для развития индустриального технопарка в Камешковском районе. Договор с федеральным фондом был заключен еще в 2015 году.Однако привлечение инвесторов не продвигалось, и в 2019 году на территории опережающего социально-экономического развития не было зарегистрировано ни одной компании, что и было зафиксировано Счетной палатой, которая отметила неэффективность политики властей в сфере привлечения инвестиций. И в настоящий момент большая часть территории технопарка остается неосвоенной.По решению суда региональные власти должны вернуть в фонд 598 миллионов 440 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине — 193 тысячи.Фото: 33.mchs.gov.ru/