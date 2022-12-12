В ближайшее время представители ОНФ готовят очередную отправку гуманитарной помощи.

Более 100 наименований медикаментов доставили на передовую активисты «Народного фронта». Они побывали в госпитале, в котором служат мобилизованные владимирцы.«На дорогу ушло три дня, но оно того стоило. Открываем большой «Новогодний» сбор, чтобы к празднику порадовать ребят», – рассказали общественники.В ближайшее время представители ОНФ готовят очередную отправку гуманитарной помощи. Пункт сбора находится во Владимире на Электроприборовском проезде, дом №2А, офис №218.