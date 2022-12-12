Похитив у приятеля ключи от иномарки, фигурант отправился в поездку на чужом авто, но, не справившись с управлением, совершил ДТП.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району в результате оперативных мероприятий установили причастность 40-летнего местного жителя к неправомерному завладению автомобилем. Подозреваемый в совершении преступления задержан.Установлено, что накануне мужчина находился в гостях у своего знакомого. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны приятеля, фигурант похитил ключи от его автомобиля «СсангЙонг» и угнал припаркованную у дома иномарку.Поездка на чужом автомобиле получилась недолгой. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречную полосу дороги и совершил дорожно-транспортное происшествие. Испугавшись, злоумышленник скрылся с места ДТП и вернулся в дом к владельцу авто, подбросив ему ключи.Впоследствии, не обнаружив у дома кроссовер, владелец транспортного средства обратился в полицию.Фигурант признался в содеянном и раскаялся. Мужчина обязался возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Расследование уголовного дела продолжается.