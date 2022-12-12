«Ростелеком» подключил сервисы «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» цифровой платформы...

«Ростелеком» подключил сервисы «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» цифровой платформы «Ростелеком Ключ» в доме № 20 по улице Ореховой. В подъездах и на фасадах специалисты провайдера установили 12 камер внутреннего и наружного видеонаблюдения и четыре домофона. Теперь жильцы и сотрудники управляющей компании могут в круглосуточном режиме наблюдать за порядком на придомовой территории, а также дистанционно открывать дверь в подъезд.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Экосистема “Ростелеком Ключ” позволяет жильцам пользоваться целым комплексом современных цифровых услуг: видеонаблюдением, умными счетчиками, домофонами, шлагбаумами, системой контроля удаленного доступа (СКУД). Решение функционирует в рамках единой платформы, но любой сервис можно подключить отдельно, что удобно и для застройщиков, и для управляющих компаний, и для собственников.Умный домофон оборудован встроенной видеокамерой, управлять им можно через мобильное приложение. Изображение с камеры доступно на экране смартфона как в режиме реального времени, так и в записи. А еще хозяин квартиры может общаться по видеосвязи с посетителями и дистанционно открывать им дверь. Для гостей, курьеров, врачей можно заранее создавать временный код, с помощью которого они смогут самостоятельно попасть в подъезд.Игорь Маковоз, генеральный директор компании-застройщика:- Еще на стадии проектирования жилого комплекса мы приняли решение оптимально подойти к планированию пространства дома. Более того, опросили будущих жильцов, какими они видят дворы, подъезды, парковки. Именно поэтому наш дом заметно отличается от соседних, внешне похожих. Огромное значение потенциальные новоселы придавали комфорту и безопасности, поэтому было решено внедрить сервисы “Ростелекома”. Благодаря видеонаблюдению и домофонии мы можем предложить жилье нового качества — более современное, комфортное и безопасное.Мария Кудрякова, жительница дома на Ореховой:- При выборе жилья ориентировались, прежде всего, на комфорт для нашей семьи. Приятно, что застройщик обо всем позаботился заранее. Мы уже получили ключи, делаем в квартире ремонт. И “Умный домофон” нам очень помогает. Я создаю временные коды для строителей, вижу, когда они приходят и уходят. А после заселения планирую с помощью видеокамер следить за гуляющим во дворе сыном».Продукты экосистемы «Ростелеком Ключ» можно внедрить как в отдельном доме, так и в масштабах микрорайона. Дополнительную информацию о платформе и возможности подключения сервисов застройщики, представители управляющих компаний, собственники жилья могут получить по телефону: 8 800 301 05 50.