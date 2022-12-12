Утро начинается не с кофе, а с невыносимой вони фекалий. У жителей 13-го дома на улице Вокзальная прорвало канализационную трубу. Вода вперемешку с продуктами жизнедеятельности человека

Утро начинается не с кофе, а с невыносимой вони фекалий. У жителей 13-го дома на улице Вокзальная прорвало канализационную трубу. Вода вперемешку с продуктами жизнедеятельности человека затопила подъезд. Смрад стоит в каждой квартире. Раиса Михаилова, жительница дома №13 Это ужасно! Приходишь, вонь ужасная. Смотришь – что это такое под ногами? То есть ногами встать нельзя.