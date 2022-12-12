За последние две недели траты россиян на противовирусные препараты возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, а спрос на медицинские маски – на 17%. Об этом свидетельствуют ..

За последние две недели траты россиян на противовирусные препараты возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, а спрос на медицинские маски – на 17%. Об этом свидетельствуют данные «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ).По данным группы ВТБ, с 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 млн рублей, что на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября. Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза – за две недели покупатели приобрели такие лекарства около 350 тысяч раз. Причем только за последнюю неделю расходы выросли на треть, а количество покупок – на 29%.По сравнению с первой неделей декабря 2021 года траты россиян на противовирусные препараты увеличились на 7% и достигли 100 млн рублей. В количественном выражении россияне приобрели за последнюю неделю 12% больше упаковок препаратов, чем за этот же период год назад.Траты на медицинские маски за две недели увеличились менее значительно – на 7%, до 3,6 млн рублей, а число транзакций по их покупке возросло на 17% и достигло 50 тыс. операций. При этом траты год к году ожидаемо снизились: в 2021 году недельные продажи этих средств защиты были в четыре раза выше текущих значений.«Сезонный всплеск заболеваемости гриппом в этом году привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Объемы продаж таких средств превысили даже показатели пандемийного периода прошлого года. При этом в последнюю неделю их продажи растут ускоренными темпами. Также россияне стали более активно закупаться масками, которые помогают сократить распространение вирусных инфекций, однако спрос на них существенно ниже, чем в прошлогодние пики заболеваемости коронавирусом», – комментирует Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.Справка:«Первый ОФД» - оператор фискальных данных, входит в Группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%.