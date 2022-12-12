Сегодня Россия отмечает День Конституции. Главный нормативный акт страны был принят 12 декабря 1993...

Сегодня Россия отмечает День Конституции. Главный нормативный акт страны был принят 12 декабря 1993 года - по итогам референдума. Свои поздравления владимирцам направил губернатор Александр Авдеев.Он отметил, что Конституция, как и любой закон - это "живой документ", который время от времени нуждается в обновлении. Так, например, с недавнего времени на государственном уровне гарантирована регулярная индексация пенсий, защита детей и семейных ценностей, поддержка волонтеров и НКО.