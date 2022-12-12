Пять автомобилей высокой проходимости отправились на Донбасс.
Машины оснащены лебедками и...
Пять автомобилей высокой проходимости отправились на Донбасс.
Машины оснащены лебедками и тепловизорами, сообщает администрация Петушинского района.
Накануне в Санинском храме освятили очередную партию помощи нашим бойцам. На Донбасс отправились пять новых автомобилей Mitsubishi L200 высокой проходимости. Также для бойцов были переданы квадрокоптеры, бронежилеты, провиант и другие необходимые вещи.
Фото: vk.com/petadm33