Пять автомобилей высокой проходимости отправились на Донбасс. Машины оснащены лебедками и...

Пять автомобилей высокой проходимости отправились на Донбасс.Машины оснащены лебедками и тепловизорами, сообщает администрация Петушинского района.Накануне в Санинском храме освятили очередную партию помощи нашим бойцам. На Донбасс отправились пять новых автомобилей Mitsubishi L200 высокой проходимости. Также для бойцов были переданы квадрокоптеры, бронежилеты, провиант и другие необходимые вещи.Фото: vk.com/petadm33