Журналисты издания Политнавигатор попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать информацию о высоких потерях 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ и тяжелом ранении ее командира, в результате чего было принято решение об ее отводе из Бахмута.

Журналисты издания "Политнавигатор" попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать информацию о высоких потерях 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ и тяжелом ранении ее командира, в результате чего было принято решение об ее отводе из Бахмута."Не могу сказать, повлияют ли потери 93 ОМБ ВСУ на дальнейшее развитие ситуации. Безусловно, комбриг – мужественный человек. Наша задача – уничтожить как можно больше солдат противника и обескровить украинскую армию, но это не значит, что мы не относимся к бойцам с уважением", — предприниматель.Ранее Пригожин отказался комментировать бои в Бахмуте, мотивировав это тем, что "счастье любит тишину".