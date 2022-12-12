Кто такой Джон Голт? Дорогие читатели, с этого вопроса начинается повествование блистательного романа-антиутопии Атлант расправил плечи, ответ на который герои романа и мы с вами будем искать на протяжении трех его частей .

Кто такой Джон Голт? Дорогие читатели, с этого вопроса начинается повествование блистательного романа-антиутопии "Атлант расправил плечи", ответ на который герои романа и мы с вами будем искать на протяжении трех его .центре романа – гениальные творцы-одиночки, изобретатели, предприниматели, вооруженные разумом, чистымипомыслами, добрым любящим сердцем. Им противостоят их антиподы -система, люди, наделенные властью, но лишенные гениальности, энергии, созидательнойсилы творцов. Эти паразиты строят мир на лицемерии и обмане за счет творцов: призываютвсех к самопожертвованию, ставить чужие интересы превыше всего, ограничиваютсвободу предпринимательства.Намой взгляд, автор филигранно и сильно сравнивает движущую силу творцов, их таланти энергию с мифическим титаном Атлантом, который держит на плечах небесный свод:без созидательной силы таких творцов мир рухнет, и "держать небо на своихплечах" будет некому.Образ одного из таких творцов безупречно воплощает главнаягероиня романа Дагни Таггерт, наследница железнодорожного промышленника, котораяв одиночку управляет железной дорогой. Профессионал, для которого слово «невозможно»не существует, каждый вызов – возможность, а результат и эффективное решение –лучшая награда. Оптимистка в самом глубоком смысле этого слова, какой иподобает быть творцу, верит, что Мир благоволит ей, и действует, чувствует,мыслит, исходя из этого. Если бы, не одно "но". Дагни Таггерт хочет вложитьсвое знание, ум и энергию в других людей, в том числе, в некомпетентных ипаразитов, рассуждая так из лучшей части своей натуры. Но забывает, что толькосам человек со своей свободной волей должен решить, каким он хочет быть –созидателем или разрушителем.Философскаяконцепция автора романа, в основе которой лежит принцип свободы воли,главенство рациональности и "нравственность разумного эгоизма", отражается вглавном герое романа и главном герое времени в одном лице, человеке-загадке, осуществовании которого все сомневаются до конца книги: гениальный изобретательДжон Голт со всей пылкостью и силой провозглашает принцип нравственностиразумного эгоизма – "Я никогда не буду жить радидругого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня".Торжество жизни– книга "Алтант расправил плечи" четвертый и последний роман Рэнд. Самое значимое произведениесвоей жизни автор писала 12 лет, из которых два года она посвятила гениальной речи Джона Голта.Дорогиечитатели, если у вас сейчас непростые времена, упадок сил, неприятности в бизнесеили отношениях, хаос и безысходность, значит, самое время читать "Атлантрасправит плечи": он зарядит вас энергией, даст сил, расправит ваши плечи иподарит крылья, благодаря которым вы взлетите, начнете созидать и станетенастоящим творцом вашей жизни."Дагниповернулась к Голту. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, иулыбнулся в ответ.Это конец, – сказала она.– Это начало, –ответил он".