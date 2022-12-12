Мобилизованные из Владимирской области получат выплаты в декабре дважды. За ноябрь бойцы получат...

Мобилизованные из Владимирской области получат выплаты в декабре дважды.За ноябрь бойцы получат выплату в обычном порядке — с 10 по 20 декабря.Но до 25 декабря мобилизованные должны получить и выплату за декабрь. Это исключение делается для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплат перед Новым годом, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на замминистра Министерства обороны Татьяну Шевцову.Оба пособия должны быть не менее 195 тыс. рублей в месяц.Фото: pxfuel.com