Запомните сами и донесите до пожилых родственников простую, но очень важную информацию о том, как не стать очередной жертвой аферистов.

И вновь, несмотря на масштабную работу, проводимую сотрудниками полиции по борьбе с мошенничеством, полицейские регистрируют новые факты хищения денежных средств путем обмана.Согласно статистике, за неделю на территории Владимирской области совершено еще 44 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, большая часть которых – именно дистанционные мошенничества.Среди потерпевших и пенсионеры, и молодые люди. За семь дней граждане отдали аферистам более 16 миллионов рублей.Поверив неизвестному, выдававшему себя за сотрудника банка и сообщившего о сомнительных движениях по расчетному счету, 43-летняя жительница Мурома лишилась своих сбережений. Фейковый менеджер, получив доступ к мобильному приложению банка и подключив вирусную программу, лишил потерпевшую 1 780 000 рублей.В аналогичной ситуации оказалась 82-летняя жительница города Владимира. Лжесотрудник банка, которому потерпевшая сообщила необходимые реквизиты, чтобы перевести деньги на «безопасный счет», обратил в свою пользу более 3 000 000 рублей.Полмиллиона рублей отдала аферистам 76-летняя жительница города Гусь – Хрустальный. Пожилая женщина поверила позвонившему ей «правоохранителю» и передала деньги аферисту, пообещавшему спасти ее дочь от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.С целью предотвращения новых случаев обмана граждан, полицейские продолжают практику прямого общения с населением. Очередной «День профилактики мошеннических преступлений»провели накануне сотрудники МО МВД России «Гусь - Хрустальный».Сотрудники полиции проинформировали местных жителей о существующих мошеннических схемах и способах защиты от них, вручили тематические памятки с необходимыми рекомендациями, а также разместили их на информационных стендах жилых домов.Сотрудники Владимирской полиции напоминают!На сегодняшний день широкое распространение получили две мошеннические схемы:- Обман по телефону, связанный с требованием денежных средств за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.- Телефонный звонок от «сотрудника банка» с сообщением о якобы подозрительных финансовых операциях по вашему расчетному счету или попытке оформления кредита по вашим паспортным данным.Запомните сами и сообщите своим пожилым родственникам: мошенники манипулируют людьми, «играют» на беспокойстве потенциальных жертв за своих родных, опасении за манипуляции с банковским счетом.Их единственная цель – получить ваши деньги. Вам предложат передать их прибывшему курьеру или перевести на указанные аферистом реквизиты.Задумайтесь! Не позволяйте неизвестным людям, которые всего лишь звонят на ваш телефон, лишить вас ваших денег. Не поддавайтесь на сомнительные предложения. В первую очередь, под любым предлогом, прекратите разговор и свяжитесь с родными.