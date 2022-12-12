Звезды на льду. В областной столице прошел гала-матч по хоккею с шайбой. Спортсмены Сборной Федерации хоккея области «Владимирские парни» сыграли с командой московского клуба «Спарта». В

Звезды на льду. В областной столице прошел гала-матч по хоккею с шайбой. Спортсмены Сборной Федерации хоккея области «Владимирские парни» сыграли с командой московского клуба «Спарта». В последнюю вошли известные актеры театра и кино, музыканты. Звезды готовятся к выходу на арену, параллельно рассказывают нам, что часто играют во Владимире не только на сцене, но и на