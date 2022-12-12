Комплекс городского хозяйства Москвы помогает восстанавливать разрушенное дорожное полотно в Донецке и Луганске Для этого специалисты оперативно ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода.

Комплекс городского хозяйства Москвы помогает восстанавливать разрушенное дорожное полотно в Донецке и Луганске Для этого специалисты оперативно ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода.В столицах ДНР и ЛНР отремонтировано уже более 420 тысяч квадратных метров асфальта. Также московские дорожники привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Перед началом ремонтных работ в эксплуатацию ввели два асфальтобетонных завода общей мощностью около 300 тонн смеси в час. Предприятия выпускают все виды горячих асфальтобетонных смесей.Заммэра столицы отметил, что в народных республиках ввели в эксплуатацию три бетоносмесительные установки. Мощность каждой – от 40 до 70 кубометров в час, сообщается на портале mos.ru.Напомним, что в рамках соглашения между Москвой и республиками Донбасса столица помогла к зиме более 300 объектов в Луганске. В работах участвовали около 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц техники.Также московские коммунальщики отремонтировали 149 объектов, включая детский сад и восемь школ. Специалисты из столицы продолжают восстанавливать физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион.Кроме того, Москва помогает в лечении детей Донбасса. В текущем году столичные медцентры более 280 ребят из ДНР и ЛНР.В столицах республик работают бригады московских медиков. Специалисты около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций, помогли установить и настроить медтехнику.