Сергей Плаксин намерен жаловаться губернатору.

Муж погибшей роженицы Анны Бобриковой возмущён директора департамента здравоохранения Артёма Осипова, который подчеркнул, что оснований для дисциплинарных взысканий к медикам из ОПЦ нет.«Меня оскорбила такая реакция главы облздрава. Артем Осипов заявляет, что центральный аппарат Следственного комитета и Генеральная прокуратура просто так усадили Туманову на скамью подсудимых, что она невиновна. Напомню, он государственный служащий. По его мнению, 36 томов уголовного дела – это не доказательство вины Тумановой. Ну что же. Доказана вина или нет, к счастью, не ему решать. Точка не поставлена. Выхожу на уровень губернатора и областной прокуратуры, а также на федеральный уровень. Мной будет инициирован ряд проверок. С сегодняшнего дня небольшими порциями начинаю публиковать материалы уголовного дела. Почитайте. Будет много интересного», - Сергей Плаксин в телеграм-канале.Ранее во время пресс-конференции Артём Осипов , что вина врачей не доказана, поэтому оснований для увольнения Надежды Тумановой нет.«Надежда Геннадьевна один из самых жестких главных внештатных специалистов департамента. Она держит в кулаке работу акушеров-гинекологов. У меня к ней претензий нет», - подчеркнул директор депздрава.Напомним, что медиков из Областного перинатального центра обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге.По версии следствия, в июне 2016 года заведующая акушерским отделением неверно лечила осложнение, возникшее у пациентки после родов. В итоге последняя скончалась. Кроме того, после трагедии медик, как сообщало гособвинение, в целях сокрытия факта ненадлежащего оказания помощи, по приказу главврача внесла изменения в медицинскую карточку пациентки о динамике состояния здоровья.На процессе подсудимые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Судья удовлетворил его. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.