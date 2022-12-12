В Отделе по вопросам миграции ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили паспорта 14-летним россиянам.

В Отделе по вопросам миграции ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили паспорта 14-летним россиянам.Полицейские рассказали ребятам об истории возникновения паспорта, о правах и обязанностях владельца.Обращаясь к юным гостям, инспектор ОВМ ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы Татьяна Истомина подчеркнула, что сегодняшняя церемония для них – это начало вступления во взрослую жизнь.«Разрешите поздравить вас с этим знаменательным событием и выразить уверенность, что вы с честью пронесете через всю жизнь высокое звание гражданина Российской Федерации. Пусть ваш паспорт собирает отметки только радостных и добрых событий в вашей жизни. Бережно храните и обращайтесь с этим важным документом».Подросткам вместе с первым документом вручили брошюры с текстом Конституции Российской Федерации и памятные сувениры.Завершились праздничные мероприятия памятным фотографированием.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22