13 декабря 2022 года проходит народный праздник Андрей Зимний и церковный день памяти апостола...

13 декабря 2022 года проходит народный праздник Андрей Зимний и церковный день памяти апостола Андрея Первозванного. Святого Андрея в народе Первозванным зовут, потому что, согласно бытующему мнению, он первым из апостолов последовал за Христом, приведя затем и своего брата - Петра. После казни Иисуса и его Вознесения святой Андрей отправился проповедовать новую веру в восточные страны, а поднявшись по Днепру до места, где сейчас располагается Киев, будто бы сказал своим ученикам: «Видите эти горы? На них воссияет благодать Божия и встанет здесь великий город, в котором Господь воздвигнет много церквей и посвятит святым крещением всю эту землю».Что можно делать 13 декабря 2022 года:1. По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, излишеств в меню быть не должно — предполагается употребление горячей пищи без масла.2. Андрею Первозванному также молятся о благополучии для Отечества, о защите от врагов, от плохого влияния.Что нельзя делать 13 декабря 2022 года:1. Нельзя рукодельничать и выполнять тяжелую домашнюю работу.2. Нельзя ругаться с моряками, рыбаками, рабочими, которые занимаются строительством, ремонтом, обслуживанием кораблей, лодок, рыболовных снастей. Андрей Первозванный является покровителем людей, связанных с морем и рыбной ловлей. За пренебрежительное к ним отношение можно получить проблемы и неудачи в разных сферах жизни.3. Супругам нельзя ругаться — любая ссора, даже мелкая, может оказаться затяжной и приведёт к многочисленным семейным трудностям.Народные приметы на 13 декабря 2022 года:Если выпал снег — пролежит ещё 110 дней.Вода в проруби ведёт себя тихо — зима будет спокойной; если бурлит и шумит — с бурями, метелями, вьюгами.Погода ясная и морозная — год будет урожайным.На улице тепло — к неурожайному году.Фото pxfuel.com/