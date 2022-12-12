Цены на нефть растут утром в понедельник после рекордного более чем за восемь месяцев падения по итогам минувшей недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $76,53 за баррель, что на $0,43 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 5 центов (0,1%), до $76,1 за баррель.Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,59 за баррель, что на $0,57 (0,8%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $0,44 (0,6%), до $71,2 за баррель.По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 11,1%, WTI - на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года.Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу рецессии в мировой экономике и спроса на топливо в Китае.Трейдеры боятся, что на фоне данных о сохранении высокого уровня деловой активности в США и достаточно высокой инфляции Федрезерв продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики и не станет торопиться со снижением ставок. Это может замедлить экономический рост в Соединенных Штатах и в мире в целом или даже привести к глобальной рецессии, что понизит спрос на топливо.Кроме того, инвесторы оценивали введение потолка цен на российскую нефть и новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае. Старший аналитик DTV Трой Винсент напомнил про выражение "покупай на слухах, продавай на фактах", и отметил, что на прошлой неделе настало время фактов.Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 625, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель снизился впервые за шесть недель.