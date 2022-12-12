Злоумышленник во дворе дома на Ладожской улице напал на прохожего и выхватил у него сумку...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в факте грабежа с последующим списанием с банковских карт денег, а также в краже имущества из торгового павильона.Предварительно установлено, что злоумышленник во дворе дома на Ладожской улице напал на прохожего, выхватил у него сумку, в которой находились более 2 тысяч рублей, а также банковские карты, после чего скрылся. Вскоре потерпевший обнаружил, что с расчетных счетов похищенных карт произошло списание денег путем оплаты в заведениях общественного питания и магазинов на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Фридриха Энгельса задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий.В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к одному противоправному деянию. Установлено, что он разбил витрину одного из павильонов в торговом центре на Бауманской улице, откуда тайно похитил мобильные телефоны и аксессуары известного бренда, причинив материальный ущерб в размере более 350 тысяч рублей. Похищенным товаром он распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж", частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60