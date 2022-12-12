Безработный житель Перми, обманным путем похитивший деньги у жителей Гусь-Хрустального района и других регионов, дал признательные показания.

В результате оперативных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали 27-летнего жителя Перми. Мужчина подозревается в совершении мошенничества.Установлено, что летом текущего года потерпевший, житель города Гусь - Хрустальный, откликнулся на объявление о продаже видеокарты, размещенное на популярном интернет-сайте. По просьбе продавца он перевел на банковскую карту в качестве оплаты 14 500 рублей. По договоренности, продавец отправил посылку через почтовое отделение. Однако внутри она оказалась пустой.Продавцом, как установили оперативники уголовного розыска, оказался безработный житель Перми.Фигурант в содеянном сознался и пояснил, что полученные обманным путем денежные средства потратил на личные нужды.Полицейские установили причастность задержанного к совершению еще трех аналогичных преступлений. Объявление о продаже видеокарты заинтересовало также жителей Вологды, Москвы и Московской области. Потерпевшие связались с продавцом и, договорившись о сделке, перевели на указанный им счет деньги, но желаемый товар так и не получили.Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 75 000 рублей.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» уголовные дела, возбужденные в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), объединены в одно производство.Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных фактов мошенничества.Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более бдительными и внимательно относиться к онлайн сделкам.При совершении покупок через сайты объявлений или в интернет - магазинах обязательно обращайте внимание на стоимость и наличие возможности купить товар за наличные деньги. Если вы решили приобрести товар через социальные сети – проверяйте персональную страницу продавца, читайте отзывы.Покупайте только на защищенных сайтах, безопасность которых не вызывает сомнений.Помните! Внося 100% оплату до момента получения товара, велик риск потерять всю сумму.При покупке онлайн воспользуйтесь отдельной картой, к которой не привязан счет с вашим основным финансовым капиталом.