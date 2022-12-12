Оказывается, за падение во дворе своего дома можно предъявить финансовые претензии.

Оказывается, за падение во дворе своего дома можно предъявить финансовые претензии.Наступила зима, и во многих российских дворах стало очень скользко. При этом денег за обслуживание домов и придомовых территорий мы стали платить больше. Оказывается, себя можно защитить от подобной безалаберности коммунальщиков.Если вы поскользнулись и упали во дворе дома и в результате получили травму, то можете по закону получить деньги. По данным РИА Недвижимости, управляющая компания может заплатить пострадавшему за падение от 20 тысяч до ста тысяч рублей. Об этом рассказал адвокат Виктория Лезникова.Сумма выплаты зависит от травмы, которую получил человек при падении во дворе своего дома. В эту сумму могут быть включены финансовые затраты на медицинские услуги и лекарства, пишет.Еще одна правозащитница Екатерина Тютюнникова отметила, что если человек получил травму и временно утратил возможность зарабатывать, то и эту сумму по закону можно будет взыскать с управляющей компании."Ответчик должен будет также возместить судебные издержки и в большинстве случаев компенсировать моральный ущерб", – отметила адвокат.Эксперты также призывают людей быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты во время передвижения по двору.