Сегодня, 12 декабря, исполняется 81 год со дня рождения народного артиста Виталия Соломина.

Сегодня, 12 декабря, исполняется 81 год со дня рождения народного артиста Виталия Соломина.Творческий путь Виталия Соломина был очень насыщенным. Актер прославился по ролям в популярных лентах "Вот моя деревня", "Зимняя вишня", "Пан или пропал" и других картинах, подарил зрителям незабываемый образ доктора Ватсона и страстно отдавался любимому делу до конца своих дней. Не менее бурно складывалась и личная жизнь артиста.Первая серьезная любовь пришла к Виталию Соломину еще во время учебы в "Щепке". На предпоследнем курсе судьба свела его со студенткой Щукинского училища Натальей Рудной – дочерью знаменитого журналиста, писателя и драматурга Владимира Рудного. Соломин буквально потерял от красавицы голову и вскоре сделал ей предложение. В 1963 году влюбленные стали мужем и женой.Увы, совместная жизнь не оправдала ожиданий актера. Он мечтал о тихом семейном очаге, но молодая супруга не смогла ему этого дать. Привыкшая к богемной столичной среде Рудная не захотела отказываться от светской жизни и внимания других мужчин, а вспыльчивый Соломин часто изводил ее ревностью.Спустя пять лет брака, в 1968 году, отношения супругов окончательно дали трещину. Расставшись с женой, актер решил посвятить себя карьере и больше не жениться. Однако все изменилось, когда в его жизни появилась новая любовь.Вскоре после развода Виталий Соломин познакомился с коллегой по цеху Марией Леонидовой. Актеры встретились на кинопробах в 1970 году и с тех пор не расставались. Жена подарила артисту не только домашний уют, о котором он так долго мечтал, но и двух дочерей: Анастасию и Елизавету.Второй брак звезды оказался намного крепче первого, но не был безоблачным. Однажды над семейным счастьем нависла серьезная угроза. В какой-то момент примерный муж серьезно увлекся молоденькой актрисой Еленой Цыплаковой и едва не разрушил свой брак. К счастью, мимолетная интрижка не заставила артиста уйти из семьи.Через некоторое время Соломин расстался с любовницей, а уступчивая жена простила ему неверность. После этого актеру еще не раз приписывали романы на стороне, он оставался с женой и прожил с ней вместе 30 лет, вплоть до своей скоропостижной кончины.