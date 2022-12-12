Проснувшись, мужчина обнаружил, что оставленные им вещи пропали, как и сосед по квартире. Мужчина обратился в полицию.

«Оперативники ОМВД России по району Богородское совместно с сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали ранее судимого 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленник снимал комнату в квартире 55-летнего москвича на бульваре Рокоссовского. Между мужчинами сложились дружеские доверительные отношения, и хозяин квартиры периодически давал арендатору свою банковскую карту для оплаты покупок. В один из дней потерпевший, находясь у себя, оставил на столе банковские карты, паспорт и мобильный телефон, после чего уснул. Проснувшись, он обнаружил, что оставленные им вещи пропали, как и сосед по квартире. Мужчина обратился в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Пермском крае.Установлено, что задержанный воспользовался тем, что хозяин квартиры заснул, и забрал оставленные на столе вещи. Зная пин-код от карты потерпевшего, злоумышленник в одном из банкоматов снял со счета свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Похищенные денежные средства он успел потратить, а остальные похищенных вещи выбросил.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73