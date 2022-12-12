Имея доступ к сети Интернет, вы можете воспользоваться всеми преимуществами бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Все, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Имея доступ к сети Интернет, вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.Для получения государственной услуги вам необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и УМВД России по Владимирской области. С порядком предоставления государственных услуг можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.УМВД России по Владимирской области оказывает следующие государственные услуги:по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движенияпо линии Информационного центрапо линии Управления по вопросам миграциипо линии Управления по контролю за оборотом наркотиковгосударственная услуга по добровольной дактилоскопической регистрацииГосударственные услуги, предоставляемые УМВД России по Владимирской области - это просто, быстро, удобно!