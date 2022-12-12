В этот раз Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, правоохранители, юристы и представители социальной сферы прибыли в Киржачский район.

В приеме жителей поселков Песьяне, Першино и Горка Киржачского района, организованном по инициативе Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, традиционно приняли участие представители регионального Управления МВД России.Около двадцати местных жителей обратились за помощью к участникам «Правового поезда», однако вопросов было задано больше. Так, в деревне Песьяне староста озвучила проблемы жителей, которые не смогли попасть на прием граждан по состоянию здоровья.Среди озвученных вопросов были и касающиеся компетенции органов внутренних дел. На вопросы граждан отвечал заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Тютин.Ряд проблем были решены на месте в ходе приема. Вопросы, требующие детального изучения, взяты на контроль.Следующий выезд «Правового поезда» запланирован на 20 декабря. Прием граждан пройдет в сельских поселениях Юрьев - Польского района.