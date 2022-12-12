В этот раз Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, правоохранители, юристы и представители социальной сферы прибыли в Киржачский район.
В приеме жителей поселков Песьяне, Першино и Горка Киржачского района, организованном по инициативе Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, традиционно приняли участие представители регионального Управления МВД России.
Около двадцати местных жителей обратились за помощью к участникам «Правового поезда», однако вопросов было задано больше. Так, в деревне Песьяне староста озвучила проблемы жителей, которые не смогли попасть на прием граждан по состоянию здоровья.
Среди озвученных вопросов были и касающиеся компетенции органов внутренних дел. На вопросы граждан отвечал заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Тютин.
Ряд проблем были решены на месте в ходе приема. Вопросы, требующие детального изучения, взяты на контроль.
Следующий выезд «Правового поезда» запланирован на 20 декабря. Прием граждан пройдет в сельских поселениях Юрьев - Польского района.