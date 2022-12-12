Наверняка кто-то из жителей Владимирской области слышал историю о рыси с Дальнего Востока, которая...

Наверняка кто-то из жителей Владимирской области слышал историю о рыси с Дальнего Востока, которая в апреле текущего года стала выходить к населённым пунктам на окраине Благовещенска. Оставшись без матери, малышка — рысь пыталась добыть себе пропитание, гоняя гусей у частного дома. Истощенную и голодную — её удалось поймать, а также поселить в Амурском биолого-туристическом центре. Правда, вскоре она оказалась в Киржачском районе…О спасении рыси со звучной кличкой Блага и её адаптации в лесах нашего региона, корреспонденту ГТРК «Владимир» рассказала семья Лукаревских. Именно ими основан уникальный «Центр изучения и охраны диких кошек».Зачем амурскую рысь привезли во Владимирскую область?Как оказалось, у зоологов из Киржачского района уже есть опыт в спасении дальневосточных леопардов, снежных барсов и даже уссурийских тигров.Работники центра — это отец, сын и дочь: Виктор Лукаревский (зоолог, доктор биологических наук, член комиссии МСОП по выживанию видов), Святослав Лукаревский (руководитель программы по реабилитации рыси) и Елизавета Лукаревская (работник центра).Фото: kremlin.ru В кадре: Владимир Путин и Виктор ЛукаревскийАктивисты на собственные денежные средства (не без помощи президентского гранта) построили просторные лесные вольеры, где сегодня и проходит реабилитацию рысь по кличке Блага. Правда, юная хищница не догадывается, что её подготавливают к возвращению в мир дикой природы. Об этом рассказывает Елизавета Лукаревская:- Когда мы начали создавать инфраструктуру центра, то параллельно стали изучать проблему частого выхода рыси в населенные пункты. Мы стали мониторить информацию. Выяснилось, что это происходит регулярно. Почему? Оставшись без опеки матери, рысята идут к легкой «добыче» – уткам, гусям, мусорному баку и пр. Вот тут и следует отлавливать животных, помогать им справиться с голодом, а также отправлять на реабилитацию.Елизавета Лукаревская пояснила, что конкретно во Владимирской области обитает чуть больше 50 этих крупных кошек, примерно 20 из них живет в Клязьминско-Лухском заказнике, а еще около 15 в Мещере. Правда, данные нужно ежегодно обновлять.На заметку!О центре:«Изначально мы планировали создать организацию, которая занималась бы независимой экспертизой – оценкой численности популяций разных крупных кошек, их мест обитания. И нам не хотелось быть территориально привязанными к конкретному центру. Правда, всё сложилось чуть иначе. Спонсорской поддержки хватило для старта – строительства адаптационного и лесного вольеров. А потом, подумав, мы решили заниматься на данном этапе рысью. И в одном конкретном месте. Киржачский район удобен в плане логистики, рядом аэропорт, а это значит – мы можем принимать животных из разных точек России…»Почему рысь относится к исчезающему виду животных?- Сегодня рысь занесена в «Красную книгу». Для тех, кто не знает, это связано с деятельностью человека – охотой? Или, возможно, экологией?- Рысь занесена в «Красную книгу», но не федерального значения. В некоторых регионах эта кошка исчезла более 100 лет назад. А где-то, к слову, наоборот - до сих пор является охотничьим ресурсом. Численность рыси связана с антропогенным фактором. Например, в Великобритании это животное было полностью истреблено более 100 лет назад. Сейчас там пытаются запустить программу по ее восстановлению, потому что столкнулись с огромным количеством оленей, которые подъедают растительность, кустарники и деревья. А также животные вытаптывают некоторые важные участки земли. Почему возникла проблема? Потому что нет должного количества хищников. Рысь была истреблена в Великобритании, как конкурент человеку в охоте на оленей.На фото: рысь Блага. Кадр из личного архива семьи Лукаревских.- На территории Воронежской, Белгородской областей, Крыма эта большая кошка также существовала, но теперь её там нет. Из Сибири в 19 веке (по данным литературы из Ленинской библиотеки) пушнина доставлялась в Европу невероятным количеством! Я была очень удивлена. В современное время такие цифры не звучат, конечно. В Челябинской области, например, или Иркутске еще есть рыси. Правда, нужно помнить о том, что строятся промышленные зоны, заводы. И целостность леса нарушается. Особям становится сложнее передвигаться. И, увы, браконьерство также ещё существует. Во Владимирском регионе в том числе.Какие «экзамены» предстоит сдать Благе в лесах Киржачского района?- Блага учится быть свободной! Расскажите её историю…- Блага – совсем юная рысь. Сейчас ей около 1,5 лет. Она приехала к нам из Благовещенска, благодаря коллегам из Амурской области. В начале года (в феврале) появлялась упоминания, что на территории Благовещенска появляется дикая рысь. Люди были настороженны, потому что сразу же подумали о бешенстве. Но на самом деле котёнок Блага просто осталась без матери и голодала. Такого животного необходимо отлавливать, но нельзя отпускать сразу же после осмотра ветеринаров. Котята не могут самостоятельно прокормиться из-за высокого снежного покрова. Благу поймали и передали в биолого-туристический центр. Нам очень хотелось помочь этой рыси и вернуть её в дикую природу. Увидели мы Благу в июне, а в сентябре перевезли в большой лесной вольер. Сейчас она свободна передвигается по территории, а мы через фотоловушки наблюдаем за ней, проводим кропотливую адаптационную работу. Важно соблюдать правило «не навредить». И главное, чтобы она не привыкла к человеку.- Как долго Блага пробудет у вас? Когда её отпустят на свободу?- Программа реабилитации выстраивается индивидуально. Есть определённая канва. Например, Блага набрала вес. Это уже не истощенный котёнок, которым она когда-то была. То есть животное находится в хорошем физическом состоянии. И сейчас ей необходимо тренироваться – охотиться. Возвращение в дикую природу – это всегда стрессовая ситуация. До середины лета 2023 года Блага пробудет у нас. В каком месяце мы её выпустим – пока не можем сказать, зависит от её умений, а также документации, транспортировки, согласования места выпуска. Были бы рады получить ошейники (специальные) для отслеживания животного.На фото: рысь Блага. Кадр из личного архива семьи Лукаревских.- А каких успехов должна достигнуть рысь к этому моменту?- Условные экзамены фиксируются в течение всего процесса реабилитации. Животное должно уметь охотиться на разнообразную добычу, а также избегать человека. Несмотря на наше неравнодушие, мы не имеем право их приручать. Например, расскажу одну историю. Как-то раз (до этого наши рыси Алена с Иваном не охотились в вольере несколько дней, и мы знали, что они голодны), Святослав (руководитель программы) запустил кролика. Смеркалось. Вдалеке он заметил светящиеся глаза, которые за ним пристально следят из-за густых кустов. Это была одна из рысей. Мимо неё пробежал кролик, но она предпочла свою безопасность - еде, никак не отреагировав на кролика. Ведь в вольере был Святослав. Это прекрасный результат. Рысь несмотря на голод не показалась человеку. А значит, она понимает, что куда важнее остаться незамеченной.На фото: рысь Иван. Кадр из личного архива семьи Лукаревских.О свободе и Благе- Почему Блага не останется на владимирской земле? Стоит ли возрождать этот вид в нашем регионе?- Блага вернется в Сибирь. Мы не можем выпускать ее в центральной России. Это недопустимо. Блага – восточносибирский подвид. Думаем, что выпустим ее в Амурской области, где она и родилась. По официальным данным во Владимирской области сохранилось около 50 особей. Стоит ли возрождать численность? Да. Но с умом. Тут важно понимать – просто так взять и начать восстанавливать какой-либо вид – это неправильно. В первую очередь нужно изучить – какая в области кормовая база, будет ли для рыси добыча. Если нет – сначала нужно проводить восстановление других животных - косули, оленя. Следует обследовать территорию. Без государственного надзора это сделать невозможно. Все регламентируется законом. Восстановление популяции – это огромный проект, на который уйдут годы. Но всё реально, это интересная идея.На фото: рысь Блага. Кадр из личного архива семьи Лукаревских.- Кстати, вы в 2020 году уже помогли адаптироваться двум рысям, о которых рассказали чуть ранее. И выпустили их во Владимирской области, верно? Что сегодня известно об Алёне и Иване?- Да, действительно, в 2020 году мы выпустили на волю двух молодых особей – Алёну и Ивана. Они родились в 2019 году. С момента их появления на свет мы создали все условия, чтобы животные выросли дикими. Им посчастливилось жить вместе с родителями - Кошкой и Миассом. Их история, кстати, тоже интересна – в своё время один охотник поймал рысей в Челябинской области и держал животных в небольших клетках. Нам удалось забрать их в свой центр, а они спустя какое-то время окрепли, частично восстановили своё здоровье и принесли двух котят.На фото: рысь Кошка. Кадр из личного архива семьи Лукаревских.На фото: рысята (Алёна и Иван). Кадр из личного архива семьи Лукаревских.- Это было удивительно! Мы построили семье большой лесной вольер. В конце августа 2020 года Алёна и Иван были выпущены на свободу около национального парка «Мещера». О точном их нахождении в данный момент мы не знаем, но первое время отслеживали по специальным ошейникам.Фото: https://savelynx.ru/ru/podopechnye/alena-i-ivanО фотографии года- Наблюдая за животными долгое время, помогая им адаптироваться к дикой местности, невольно привязываешься к ним. Согласны? Или с лёгкостью отпускаете их на волю?- Если честно, я думала, что не буду привязываться, например, к Алёне и Ивану. Но представьте, я наблюдала, как они родились, как открыли глазки, как играли с мамой, как она о них заботилась. Это вызывает очень сильные ответные чувства и эмоции. Да, мы не должны привязываться, а наоборот – должны выступать для них негативным фактором, чтобы они избегали нас. Но когда мы их выпустили на волю и не было связи около 9 дней, я очень переживала. Постоянно думала: «Как они там? Сытые ли?» И когда мне прислали фото, свидетельствующее о том, что они питались (в кадре - остатки их добычи), это была самая счастливая фотография года! По крайней мере лично для меня. Значит всё отлично. Значит всё не просто так. Значит мы на верном пути.Автор текста: Светлана КугановаФото: из личного архива семьи Лукаревских