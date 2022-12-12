Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Фонда развития моногородов о взыскании с администрации Владимирской области 600 млн рублей, вложенных компанией в провальный проект технопарка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Фонда развития моногородов о взыскании с администрации Владимирской области 600 млн рублей, вложенных компанией в провальный проект технопарка Камешково. В 2015 году Фонд заключил с Белым домом договор о софинансировании расходов региона для строительства и реализации различных проектов в моногороде Камешково. Выделенные компанией 598,4 млн рублей были потрачены на строительство