Губернатор передаст транспорт, закупленный за счёт федерального бюджета.

Школам Владимирской области 13 декабря вручат ключи от 37 автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Губернатор передаст транспорт, закупленный за счёт федерального бюджета. Все автомобили - отечественного производства. Четыре машины уедут в Суздальский район, по 3 – в Александровский, Гусь-Хрустальный, Меленковский и Петушинский, по 2 – в Вязниковский, Камешковский, Киржачский, Кольчугинский и Юрьев-Польский районы, по одной получат Владимир, Гороховецкий, Ковровский, Муромский, Селивановский, Собинский и Судогодский районы.Еще четыре автобуса передадут в другие образовательные учреждения 33-го региона.