13 декабря на площади у Белого дома во Владимире губернатор области Александр Авдеев торжественно передаст руководителям региональных школ новые автобусы. По распоряжению Правительства РФ,

13 декабря на площади у Белого дома во Владимире губернатор области Александр Авдеев торжественно передаст руководителям региональных школ новые автобусы. По распоряжению Правительства РФ, регион получил школьные автобусы отечественного производства. 4 из них будут переданы образовательным учреждениям Суздальского района; По 3 – школам Александровского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов,; По 2 автобуса – школам Вязниковского,