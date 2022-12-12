12.12.2022

2022-12-12 21:20:39

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в поджоге квартиры на северо-западе Москвы





«Сотрудники МВД задержали подозреваемого в поджоге квартиры на северо-западе Москвы, в результате которого пострадали женщина с ребенком», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





