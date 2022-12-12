Когда хозяин квартиры удалился в комнату за денежными средствами, злоумышленник похитил наличные из его паспорта, который находился на видном месте...

Оперуполномоченными ОУР Отдела МВД России по району Бибирево задержан подозреваемый в краже денежных средств у пенсионера.В полицию обратился 71-летний житель района Бибирево и сообщил о краже личного имущества. Мужчина заявил, что накануне по подъезду дома ходил неизвестный мужчина, который предлагал жильцам приобрести постельное белье. Заявитель заинтересовался предложением и пригласил незнакомца домой для совершения покупки. Когда он удалился в комнату за денежными средствами, злоумышленник похитил наличные из паспорта пенсионера, который находился на видном месте на тумбочке. Ничего не подозревающий мужчина расплатился за приобретённый товар, после чего гость скрылся в неизвестном направлении. Заявителю причинён материальный ущерб в размере 23 тысяч рублей.В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вешняковской улице задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. Денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29