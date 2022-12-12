Сумма причиненного материального ущерба составила почти 140 000 рублей.

В ноябре в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже девяти канализационных люков с автодороги в областном центре. Сумма причиненного материального ущерба составила почти 140 000 рублей.Участковым уполномоченным полиции ОП №1 городского Управления МВД России совместно с коллегами в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель.Мужчина свою вину признал, пояснив, что совершал кражи для дальнейшей реализации. Места сбыта похищенного были установлены сотрудниками полиции.В настоящее время отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.