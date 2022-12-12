В ходе личного досмотра в сумке у 43-летнего гражданина был обнаружен сверток с 8 патронами, металлическая пружина и другие предметы, предварительно схожие с частями оружия...

«Инспекторы 2 ОСБ ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, у которого при себе незаконно находилось 8 патронов калибра 9 мм», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Во время несения службы на 94 км МКАД автоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль марки Ауди. Сотрудники полиции заметили, что пассажир транспортного средства стал заметно нервничать, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе личного досмотра в сумке у 43-летнего гражданина был обнаружен сверток с 8 патронами, металлическая пружина и другие предметы, предварительно схожие с частями оружия.По результатам проведенного исследования установлено, что 8 изъятых патронов являются патронами калибра 9 мм отечественного производства, пригодными для производства выстрелов. Изъятые возвратная пружина, подаватель и крышка магазина относятся к составной части пистолета.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы сроком до 5 лет.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81