Неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.

В рамках акции «Полиция-спорт-дети» в Физкультурно-оздоровительном комплексе Суздальского района в селе Павловское прошел, уже ставший традиционным, турнир по мини-футболу. Мероприятие, организаторами которого являются ОМВД России по Суздальскому району и управление образования и молодежной политики районной администрации, направлено на популяризацию активного образа жизни среди молодежи.В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных школ города Суздаля и Суздальского района. В юношеские команды (ребята 14-17 лет), имевшие смешанный состав, также вошли ребята, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны педагогов и правоохранителей. В турнире приняла участие и сборная Отдела МВД России по Суздальскому району. Полицейские играют с ребятами всегда и, ориентируясь на возраст соперников, играют не в полную силу, но не менее азартно, чем молодежь.По результатам проведенных игр определились победители. На этот раз спортивная удача была на стороне полицейских. Ребята из Павловской общеобразовательной школы заняли второе место, а почетное третье досталось команде из общеобразовательной школы № 2 города Суздаля.Участники турнира остались довольны. По мнению полицейских, такой формат взаимодействия с подростками позволяет наладить диалог, выработать у молодежи хорошие привычки, сплотиться сверстникам в общении.