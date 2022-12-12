Неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.
В рамках акции «Полиция-спорт-дети» в Физкультурно-оздоровительном комплексе Суздальского района в селе Павловское прошел, уже ставший традиционным, турнир по мини-футболу. Мероприятие, организаторами которого являются ОМВД России по Суздальскому району и управление образования и молодежной политики районной администрации, направлено на популяризацию активного образа жизни среди молодежи.
В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных школ города Суздаля и Суздальского района. В юношеские команды (ребята 14-17 лет), имевшие смешанный состав, также вошли ребята, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны педагогов и правоохранителей. В турнире приняла участие и сборная Отдела МВД России по Суздальскому району. Полицейские играют с ребятами всегда и, ориентируясь на возраст соперников, играют не в полную силу, но не менее азартно, чем молодежь.
По результатам проведенных игр определились победители. На этот раз спортивная удача была на стороне полицейских. Ребята из Павловской общеобразовательной школы заняли второе место, а почетное третье досталось команде из общеобразовательной школы № 2 города Суздаля.
Участники турнира остались довольны. По мнению полицейских, такой формат взаимодействия с подростками позволяет наладить диалог, выработать у молодежи хорошие привычки, сплотиться сверстникам в общении.