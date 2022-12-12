Торжественные церемонии прошли в городах Вязники и Гусь-Хрустальный.

В День Конституции во Владимирской области состоялись торжественные церемонии вручения паспортов граждан Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста.В городе Гусь-Хрустальный в торжественной обстановке начальник ОВМ МО МВД России по «Гусь-Хрустальный» майор полиции Екатерина Бурмистрова вручила главный документ школьникам, которые принимают активное участие в жизни города, достигли заметных успехов в учебе, спорте и творчестве.Торжественное вручение паспортов состоялось и в городе Вязники. Вручила паспорта школьникам начальник ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району старший лейтенант полиции Евгения Лукоянова.К поздравлениям присоединились и представители администраций.Юным гражданам России рассказали о главных государственных символах страны, истории возникновения паспорта, об обязанностях и ответственности, которые наступают с его получением.Обращаясь к ребятам, представители полиции и администрации пожелали жизненных успехов, выразив уверенность, что все они будут законопослушными жителями страны, гордо несущими звание Гражданина.Вместе с поздравлениями ребятам вручили памятные подарки.Участники мероприятия, в свою очередь, обратились к организаторам со словами благодарности за запоминающиеся церемонии.