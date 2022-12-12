Вооружившись муляжом пистолета, фигурант напал на потерпевшего, похитил принадлежащие ему деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.

В конце ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о совершении разбойного нападения.Полицейские установили, что в ночное время в вагончик-бытовку, где отдыхал потерпевший, осуществляющий трудовую деятельность на одном из строительных объектов в городе Покрове, ворвался неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил деньги и мобильный телефон потерпевшего, после чего скрылся.Ущерб превысил 74 000 рублей.Уже на следующий день в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчины. Фигурант был задержан.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.