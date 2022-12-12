Они появились в 8 учреждениях.

В восьми муромских школах открыли мемориальные стенды, посвящённые выпускникам, погибшим в зоне СВО на Украине. Об этом рассказали коллеги изИнформационные щиты в лицее №1 посвящены Андрею Спирину, Алексею Лашенкову и Ивану Мусихину. В школе №19 они появились в честь Артёма Дмитриева и Антона Шуварова.По одному установлено в школах №4, 7, 8, 15, 16 и 20. Они рассказывают о подвигах муромлян: Егора Неумоина, Александра Дементьева, Андрея Пичугина, Дениса Козлова, Александра Маненкова и Павла Дмитриева.