Мужик решил купить попугая. Пошел на базар, смотрит - на одном из прилавков стоит клетка с попугаем и цена 1000$.
Ну он спрашивает, почему так дорого?
Там отвечают, что попугай очень умный, знает много слов и легко обучается.
Мужик заплатил, приносит попугая домой, ставит клетку и ждет. Попугай молчит. Мужик ждет час, два - нет толка. Он начинает:
- Ну говори, давай. . Гоша хороший, Гоша хороший.
Попугай молчит.
Так продолжается несколько дней. Мужик совсем отчаялся, сидит злой с красными глазами, смотрит на клетку и в гневе кричит:
- Гоша хороший, Гоша хороший! !
Попугай:
- Мужик, скажи, что такое индукция и дедукция?
Мужик смотрит офигевшими глазами:
- Вот это да! Чего ж ты раньше молчал??? Да я не знаю таких слов!
Попугай:
- Ну
еще анекдот!