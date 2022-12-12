Компания заплатит 200 тысяч рублей.

В Струнино подрядчик оштрафован за срыв госконтракта на ремонт стадиона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр 12 октября прошлого года заключил контракт на реконструкцию объекта. Срок сдачи работ - 30 июня 2022 года. Однако в установленную дату поле не доделали.Прокурор завел на гендиректора фирмы-исполнителя дело по статье о бездействии. Мировой судья выписал подрядной организации штраф в размере 200 тысяч рублей. Добавим, что сейчас стадион сдан в эксплуатацию.