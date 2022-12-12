Резидент особой экономической зоны Технополис Москва увеличит выпуск деталей для импортозамещения в промышленной сфере. Предприятие Аддитивный инжиниринг закупило новое оборудование для 3D-печати.

Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" увеличит выпуск деталей для импортозамещения в промышленной сфере. Предприятие "Аддитивный инжиниринг" закупило новое оборудование для 3D-печати.Резидент технополиса расширил производственную линию за счет закупки фотополимерных принтеров для 3D-печати. Об этом рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что предприятие потратило на закупку 27 миллионов рублей. Чиновник отметил, что расширение производственных мощностей позволит удовлетворить спрос российских предприятий на инженерные детали в отраслях металлообработки, машино– и авиастроения и других сферах.Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" новый чип для гражданской авиации. Изделие будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах. Сейчас разработка проходит испытания.Производственные мощности технополиса "Москва" расширяются. Так, в октябре 2022 года один из резидентов особой экономической зоны начал . Продукция востребована логистическими центрами, складскими комплексами, оптовыми базами и промышленными предприятиямиВ следующем году в технополисе . Там будут выпускать до 3,6 миллиарда единиц препаратов.Напомним, что с каждым годом в Москве увеличивается число новых предприятий. За пять лет инвестиции в столичную экономику 20 триллионов рублей.