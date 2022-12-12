Владимирские власти не достигли целевых показателей.
Госкорпорация «ВЭБ РФ» отсудила у Владимирской области почти 600 млн рублей, которые в 2015 году были выданы на создание инфраструктуры для привлечения инвесторов в Камешковский район. Решение Арбитражный суд Москвы.
Чуть менее семи лет назад Светлана Орлова
договорилась с госкомпанией о выделении средств на строительство в Камешкове ряда объектов инфраструктуры для привлечения инвесторов. К 2020 году в индустриальном парке должны были создать более тысячи рабочих мест, а общий объём предполагаемых вложений оценивался в 8,5 млрд рублей. В 2018 году правительство страны создало в городе территорию опережающего социально-экономического развития. Резиденты должны были получить налоговые льготы. Однако заявленные показатели достигнуты не были. «ВЭБ РФ» обратилась в суд, который частично удовлетворил требования структуры.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.