Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Декабрьский ливень Отключения электричества, поваленные...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Декабрьский ливеньОтключения электричества, поваленные деревья и потоп на дорогах. Регион накрыли мокрый снег и ледяной дождь.- Где деньги, Другов?Еще несколько человек признаны потерпевшими. Решения по делу застройщика Другова ждут сотни обманутых дольщиков.- Н1N1 близкоНа область надвигается "свиной грипп". Когда ждать всплеска заболеваемости и не поздно ли вакцинироваться?