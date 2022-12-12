Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Декабрьский ливень
Отключения электричества, поваленные...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Декабрьский ливень
Отключения электричества, поваленные деревья и потоп на дорогах. Регион накрыли мокрый снег и ледяной дождь.
- Где деньги, Другов?
Еще несколько человек признаны потерпевшими. Решения по делу застройщика Другова ждут сотни обманутых дольщиков.
- Н1N1 близко
На область надвигается "свиной грипп". Когда ждать всплеска заболеваемости и не поздно ли вакцинироваться?