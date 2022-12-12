Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Жизнь в руинах
Плесень, дыра в потолке и холод....
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Жизнь в руинах
Плесень, дыра в потолке и холод. Почему, несмотря на это, семья из Камешковского района не хочет переезжать?
- Позывной "Снегурочка"
Бойцы знают её как "Снегурочку". История Дины Бубновой. Жительницы Коврова, которая сопровождает грузы на на фронт.
- Без укола
Вместо инъекции - капли. Как работает назальная вакцина от ковида и где можно привиться?