Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Жизнь в руинах Плесень, дыра в потолке и холод....

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Жизнь в руинахПлесень, дыра в потолке и холод. Почему, несмотря на это, семья из Камешковского района не хочет переезжать?- Позывной "Снегурочка"Бойцы знают её как "Снегурочку". История Дины Бубновой. Жительницы Коврова, которая сопровождает грузы на на фронт.- Без уколаВместо инъекции - капли. Как работает назальная вакцина от ковида и где можно привиться?